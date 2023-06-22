Ekrem İmamoğlu'nun siyasetteki hazin sonu Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olarak göreve başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı adaylığı için planlar yaptı fakat Kemal Kılıçdaroğlu engeline takıldı. İmamoğlu'nun gözü şimdi CHP Genel Başkanlığı koltuğunda ancak CHP'de oklar Kılıçdaroğlu'ndan yana. İmamoğlu'nun yeni dönemde İBB adayı olarak gösterilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nu 2019 yerel seçimleriyle birlikte tanıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin İBB Başkanı yapma kararı aldı.

CHP Lideri, o dönemde tanınırlığı düşük olması nedeniye İmamoğlu'nun adaylığına itiraz edenlere rağmen geri adım atmadı.

Ortak aday olmak istedi

İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasının ardından yaptığı ilk açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına göz kırpmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak adayı olmak için yoğun çaba harcayan Ekrem İmamoğlu, bu dönemde hizmet bekleyen İstanbul'u da oldukça ihmal etti.

Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olamayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından yine bayrak açan ilk isim oldu.

Seçimlerin ertesi gününde sabah erken saatlerden bir video paylaşan İmamoğlu'nun gözü bu kez CHP Genel Başkanlığında.

Koltuk peşinde koştu, İBB'den de oluyor

Ancak İmamoğlu'nun bu koltuk sevdası onu siyasette hazin bir sona sürükledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu'nun üzerini tamamen çizdiği ve yerel seçimlerde İBB adayı olarak başka bir ismi göstereceği CHP kulislerinde yüksek sesle konuşulur hale geldi.