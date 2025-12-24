Ela Rümeysa Cebeci'nin geliri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu operasyon...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ikilisinin soruşturma kapsamındaki ifade ve açıklamaları, gündemde önemli yer tutuyor.

Testleri pozitif çıktıktan sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Cebeci'nin ek ifadesi alınırken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

"SARAN SEVGİLİMDİ"

Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde, kimyasal olmayan uyuşturucuyu kullandığını ancak kullandığı maddenin Türkiye’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi.

Cebeci, ayrıca 2021 yılında Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da belirtti.

GELİRİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan ifade tutanağına göre Ela Rümeysa Cebeci, aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu iddia etti.

"GELİP BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"

Cebeci, ek ifadesinin sonunda ise dikkat çeken ifadeler kullandı ve şöyle dedi;

"Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum.

Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim."