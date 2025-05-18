Elazığ’da kent merkezinde gece saatlerinde peş peşe yaşanan iki silahlı olay mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Önce 9 gün önce silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özer’in aracı evinin önünde kurşunlandı, yarım saat sonra ise aynı mahallede çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
ART ARDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Gece saatlerinde yaşanan olayda, 9 gün önce muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer’in evinin önünde park halinde bulunan aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken mahallede paniğe yol açtı.
İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
İlk olayın ardından yaklaşık yarım saat sonra, bu kez iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
POLİS İKİ OLAYI DA AYNI DOSYADA İNCELEMEYE ALDI
Polis ekipleri, aynı mahallede kısa aralıklarla gerçekleşen iki olayın bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.
Olay yerlerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütüyor.
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