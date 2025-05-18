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Elazığ’da aynı mahallede peş peşe silahlı olay: 2 yaralı

Elazığ’da aynı mahallede peş peşe silahlı olay: 2 yaralı Kent merkezinde gece yarısı önce bir muhtarın aracı kurşunlandı, kısa süre sonra da aynı mahallede çıkan kavgada 2 kişi vuruldu. Polis, iki olayın bağlantılı olabileceğini düşünerek inceleme başlattı.