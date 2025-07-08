Elazığ’da sokakta bisiklet süren çocuğu ses yapıyor diye hastanelik etti

Elazığ’da kent merkezinde evinin önünde gürültü yaptıklarını öne süren bir şahıs, sokakta oynayan çocuklarla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkelenen şahıs, elindeki sert bir cisimle bisiklet süren 11 yaşındaki M.A.’nın kafasına vurdu.
Darbenin etkisiyle yere düşen çocuk kanlar içinde kaldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, saldırganı evinde yakalayarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.