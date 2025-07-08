Elazığ’da sokakta bisiklet süren çocuğu ses yapıyor diye hastanelik etti Kent merkezinde bir adam, sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki çocuğa “gürültü yapıyor” gerekçesiyle saldırdı. Kafasından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.