Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda art arda çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır’da düzenlenen Mahzen-32 operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

24 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalanırken 15 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

10 ayda 454 organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya ayrıca 10 aylık süre içinde organize suç örgütlerine yönelik toplam 1201 operasyon düzenlendiğini ve 454 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 8 bin 260 şüpheliden 3 bin 58'i tutuklandı, 1740'ı hakkında adli kontrol kararı verildi.