Elektrikli araç sahipleri dikkat! İstasyon fiyatları zamlandı: İşte, yeni tarife…

Elektrikli araç sahiplerinin gözdesi Tesla Supercharger istasyonlarında fiyatlar yükseldi. Türkiye’deki hızlı şarj ağında kWh başına tarife güncellendi.

Yapılan zam, yalnızca Tesla kullanıcılarını değil, aynı zamanda şarj istasyonlarını kullanan diğer markaların elektrikli araç sahiplerini de doğrudan etkiliyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, yapılan güncellemeyle yaklaşık yüzde 13’lük bir maliyet artışı yaşanacağı belirtildi.

FİYATLAR ZAMLANDI!

Yapılan zammın ardından, Tesla sahipleri Supercharger istasyonlarında kWh başına 7,50 TL yerine artık kWh başına 8,50 TL ödenecek.

Tesla’nın şarj ağını diğer marka elektrikli araçlara da açmasıyla birlikte, bu kullanıcılar için uygulanan fiyatlar da yeniden belirlendi.

Zam öncesinde 9,50 TL olan kWh başı ücret, 10,60 TL’ye yükseltildi. Bu da yaklaşık yüzde 12’lik bir zam anlamına geliyor.