Emekli Albay Özeller'in yargılandığı davada karar çıktı

Emekli albay, hakim karşısına çıktı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Emekli Albay Çetin Orkun Özeller'in 2 suçtan, 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emekli Albay Çetin Orkun Özeller ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Ayrıca duruşmaya; Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Milletvekili Ümit Dikbayır ile çok sayıda farklı partili ve milletvekili seyirci olarak duruşmaya katıldı.

"BU PAYLAŞIMLARI, ANAYASAL HAKKIM OLAN ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Orkun Özeller, şu ifadeleri kullandı:

Ben 14 yaşında annemin babamın yanından ayrılıp, milletim adına, devletin bekası ve komutanların verdiği emirler için çalışan Atatürk milliyetçisi bir albayım. PKK bu ülkede 40 yıldır terör estiren, yaklaşık 50 bin vatandaşımızın ölümüne neden olan bir örgüttür. Bu örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'dır. Bu şahıs 1999 yılında yakalandı ve tutuklandı. Bu örgüt tarafından oğlu katledilen Pakize Anne de burada. Bu olayların başlangıcında, müşteki 12 Eylül 2025 tarihinde bir gazeteye verdiği röportajda, ‘PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır' şeklinde konuştu. Burada, PKK henüz feshedilmemiş, silah bırakmamıştı ve müşteki yanıltıcı bilgi vermişti. Bunu, Numan Kurtulmuş'un 30 Eylül 2025 tarihinde, örgütün kendini feshetmesi gerektiğini, silah bırakmasını ümit ettiklerini belirtti. Bahçeli'nin bir başka konuşmasında da, örgütün kendini feshetmesi gerektiğini belirtmesi üzerine burada, yanıltıcı bilgi olduğu açıkça bellidir. Bu paylaşımları, anayasal hakkım olan eleştiri niteliğinde yaptım. Beraatimi talep ediyorum. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını, savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI VE TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan' 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve tahliyesini, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Orkun Özeller'in, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraatine, ‘kamu görevlisine hakaret' suçundan ise adli para cezasına ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Devlet Bahçeli olarak yer alırken, şüpheli ise Çetin Orkun Özeller olarak yer buldu.

Hazırlanan iddianamede, Devlet Bahçeli'nin avukatı tarafından sunulan dilekçe ile şikayetçi olduğu aktarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabının, şüpheli Özeller'in kullanımında olduğu belirlendi.

İfadesine başvurulan Özeller, hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu, hakaret kastı olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Özeller'in yaptığı sosyal medya paylaşımları ile belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Özeller'in paylaşımlarında Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştiri sınırlarını aştığı ve hakaret kastının açıkça bulunduğu da aktarıldı.

6 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Özeller'in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.