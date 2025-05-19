Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

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19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu güne ilişkin paylaşım geldi.

Erdoğan paylaşımında, tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerin daima bu topraklara yön vermesini vurguladı.

"İSTİKLAL MÜCADELESİNİN İLK ADIMI, UMUDUN VE DİRENİŞİN SESİ OLMUŞTU"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: