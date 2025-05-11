Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı

AA

Bugün, dünyada ve Türkiye'de "Anneler Günü" olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak bu anlamlı gündeki duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Emine Erdoğan, mesajında evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle andı. Gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını ise yürekten paylaştığını belirtti.

VARLIĞI İLE DÜNYAYI İYİLEŞTİREN TÜM ANNELERE

Emine Erdoğan, "Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

ŞEHİT ANNELERİ

Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir.

FİLİSTİNLİ ANNELER

İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri’nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.

KORUYUCU ANNELERİ

Bilhassa koruyucu annelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.



