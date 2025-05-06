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Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun

Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısı ile kutlama mesajı paylaşarak, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyorum" dedi.