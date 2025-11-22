Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Johannesburg'da düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentte bazı ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret eden Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERDEN BİLGİ ALDI

Karşılamada iki öğrenci, Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.

'Geri Dönüşüm ve Çevre' temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZA BAŞARI DOLU BİR GELECEK DİLİYORUM"

Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi.

Öte yandan Emine Erdoğan, Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: