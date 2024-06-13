Emine Erdoğan, Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Prado Müzesi'ni gezdi.

Krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve dünyaca ünlü El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi İspanyol ile Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede, Emine Erdoğan, Fernandez'den müzedeki eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort," tabloları önünde fotoğraf çektirdi.

Fernandez'den nazik hediye

İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez, burada Emine Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti.

Lider eşleri ayrıca Prado Müzesi'ni gezmeye gelen öğrencilerle de ilgilenerek, fotoğraf çektirdi.

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Fernandez ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

"Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor"

Emine Erdoğan, müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiği Madrid'de, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)