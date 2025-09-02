Emine Erdoğan'dan Çin'de katıldıkları programlara ilişkin video paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen programa katıldı.

Emine Erdoğan, program alanında Çin Devlet Başkanı Şi'nin eşi Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.

LİDER EŞLERİ ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILDI

Program öncesinde aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, ardından kültürel programa katıldı.

Emine Erdoğan, NSosyal'daki hesabı üzerinden katıldığı programlara ilişkin paylaşım yaptı.

"ÇİN'DEKİ TARİHİ BULUŞMANIN, YENİ UFUKLAR AÇMASINI DİLİYORUM

Emine Erdoğan paylaşımında, "Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Tiencin kentine ulaştıklarında karşılanmaları, resmi akşam yemeği ve lider eşleri programından görüntüler yer aldı.