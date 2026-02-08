TÜVTÜRK'ten hayatını kaybeden polis için basit bir özür metni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü.

Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ACILI EŞ KONUŞTU: AMBULANS ÇAĞIRMADILAR

Eşi Emel Keskin, olay günü eşinin park lambası gerekçesiyle alaycı bir tutumla geri çevrildiğini, ardından yetkililerle yaşanan tartışmada 20-30 kişinin eşine saldırdığını söyledi.

Darp sonrası ambulans çağrılmadığını, eşinin kendi aracıyla hastaneye gittiğini belirten Keskin, kamera kayıtlarında aracın eşinin ayağının üzerinden geçtiğinin görüldüğünü ifade etti.

Keskin, sadece yumruk atan kişiden değil, olaya karışan herkesten ve şirketten şikâyetçi olduğunu vurgulayarak olayın örtbas edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

"KAVGA OLDU, 30 KİŞİ ÜZERİME SALDIRDI DEDİ"

Hastaneye gittikten sonra eşinin kendisini aradığını ifade eden Keskin, "‘Ben hastanedeyim bir olay oldu darp raporu alacağım. Sen çocukları al' diyor. Sonra tomografinin sonucunu söylemek için tekrar görüştüğümüzde 'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi.

Eşime, 'Melih ne oldu' diyorum; ‘Kavga oldu, dayak yedim, 20-30 kişi üstüme saldırdı’ dedi. Sonra hastaneye gittim.

Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını, ameliyattan çıktığında felç kalabileceğini, her türlü ihtimali söyledi.

"EŞİM BİR TANE BİLE YUMRUK SALLAMAMIŞ"

Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak ‘Seni seviyorum, kendine iyi bak, çocuklarıma iyi bak’ dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi.

Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı. Hayallerimiz yarım kaldı. 2 çocuğum babasız kaldı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye darp raporu almaya gitti.

Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Her şeyimiz yarım kaldı. Çok gençti, 44 yaşındaydı. 2 gün önce doğum günü vardı. Sadece yumruk atandan şikayetçi değilim zaten. Herkesten şikayetçiyim." diye konuştu.

"SABIKA KADYI VARMIŞ"

Keskin, olayla ilgili sadece 1 kişinin tutuklandığını anlatarak, "Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istiyorum. Firma 'Bizim personelimiz değil, eski personelimiz' diyor. Hayır kendi personelleri.

Sonuna kadar bu olayın arkasında olacağım. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışacağım. Bu personelin sabıka kaydı varmış. Avukatımız dosyayı inceledi. Savcılık dosyasını inceledi.

Olaya karışan, darbeden 25-30 kişiyi şirket avukatları temsil ediyor. Adamı darbettikleri yetmiyormuş gibi gelip utanmadan bir de hepsi şikayetçi oluyorlar. Melih vefat edene kadar ne bir açıklama ne bir özür ne bir telefon hiçbir şey yok.

Öldüğünde de artık işin ucu kendilerine de dokunacağını anladıkları zaman açıklama yapma gereği duyuyorlar.

20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor. Eşim sadece kendini koruma altına almaya çalışmış." dedi.

"PES" DEDİRTEN AÇIKLAMA

Öte yandan TÜVTÜRK tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama herkesin tepkisini çekerken, şu ifadelere yer verildi;