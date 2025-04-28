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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturma dosyasına yeni deliller girdi.

Basına yansıyan bilgi ve görüntüler kamuoyunun gündeminde.

Bu kapsamda İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme öncesinde kameraların bantlandığı, İmamoğlu'na yakın isimlerin otelden bavullarla çıktığı görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

JAMMER KULLANABİLECEK KURUM VE YETKİLİLER

CHP'den yapılan açıklamada, bavullarda jammer(sinyal kesici) olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılarak yetkisiz jammer kullanımının suç olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

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"YETKİSİZ JAMMER KULLANIMI SUÇTUR"

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır.

Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."