İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
47 GÖZALTI
Belirlenen adreslerde düzenlenen baskınlarda, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gibi isimlerin de arasında olduğu 47 kişi gözaltına alındı.
KAMERAYI KAPATAN KORUMA DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler tespit edilmişti.
Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü
Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un Eşi
Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü
Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel Kalemi
Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Car – İSPER Uzman
Fikret Şimşek – İş Adamı
Yılmaz Şimşek – İş Adamı
Dursun Balcıoğlu – Eski İBB yöneticisi - İş Adamı
Rasim Kaya – İş Adamı
Mete Mağden – İş Adamı
Meral Çakır – Mali Müşavir
Cevat Kaya – Emekli
Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen – Güvenlik
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