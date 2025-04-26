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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

47 GÖZALTI

Belirlenen adreslerde düzenlenen baskınlarda, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gibi isimlerin de arasında olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

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KAMERAYI KAPATAN KORUMA DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler tespit edilmişti.

Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu ve şüphelilerinin görüştüğü oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki en net görüntülerine ulaşıldı

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)

Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü

Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un Eşi

Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri

Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri

Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü

Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel Kalemi

Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY

Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY

Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi

Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı

Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı

Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı

Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı

Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı

Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı

Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Car – İSPER Uzman

Fikret Şimşek – İş Adamı

Yılmaz Şimşek – İş Adamı

Dursun Balcıoğlu – Eski İBB yöneticisi - İş Adamı

Rasim Kaya – İş Adamı

Mete Mağden – İş Adamı

Meral Çakır – Mali Müşavir

Cevat Kaya – Emekli

Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen – Güvenlik