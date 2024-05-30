Emniyet'ten 21 ilde kripto operasyonu: 1 milyar dolarlık haksız kazanç tespit edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde kripto dolandırıcılığı yapan ve 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yasa dışı oluşumlara, çetelere, dolandırıcılara göz açtırmıyor...

Bu kez hedefte, kripto para piyasasına çöken dolandırıcılar var...

Ankara merkezli 21 ilde, kripto dolandırıcıları için düğmeye basıldı.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonlarda; 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden vatandaşların 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği belirlendi.

1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda: 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Milletimizin duası sizinle. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."