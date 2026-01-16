Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Saç ve kan örnekleri alınan Oktay Kaynarca ve şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Kaynarca ve Müftüoğlu, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki ismin test sonucu belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

'ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK' DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

Suçlamaları reddeden Kaynarca, "Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır." demişti.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.