AK Partili Faruk Acar: Hiçbir vatandaşımızı beceriksizliğe terk etmeyeceğiz

Ankara'da yaşanan sorunlar her geçen gün daha da büyüyor.

Şehirde iş çıkış saatlerinde oluşan trafik nedeniyle evlerine geç giden vatandaşlar eve vardıklarında su bulamıyor.

Sorunlar Ankaralılar için hayatı daha da yaşanılmaz kılarken CHP yönetiminde olan Belediye problemlere kalıcı bir çözüm üretemiyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP'li yönetimlerin başarısızlıklarına dikkat çekti.

"EN BASİT HİZMETLERİ BİLE SAĞLAYAMAYAN BİR ANLAYIŞ"

Vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Acar, "Zaman sabah daha gün doğmadan kayboluyor; çünkü trafik! Gün bitiyor, evde en basit ihtiyaç karşılanamıyor; çünkü sular kesik!

Bu şehir çözümle yönetilmiyor, mazeretle oyalanıyor. En basit hizmetleri bile sağlayamayan bir anlayış, sorumluluktan kaçıyor ve bedeli vatandaşa ödetiyor." dedi.

"VATANDAŞLARI BAHANE SİYASETİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Yaşanan problemlerin sorumlularına halka anlatmaya devam edeceklerini söyleyen Acar, "Biz bu tablonun hesabını sormaya, yaşananları tüm açıklığıyla anlatmaya devam edeceğiz.

Hiçbir vatandaşımızı ihmale, beceriksizliğe ve bahane siyasetine terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.