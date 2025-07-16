En çok Schengen başvurusu yapan ülkeler belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı

Avrupa hayali kuran milyonlarca kişi için Schengen vizesi, yurt dışına açılan ilk kapı. Ancak bu kapıdan geçebilmek için önce zorlu bir başvuru süreciyle yüzleşmek gerekiyor.

SchengenVisaInfo tarafından yayımlanan en güncel verilere göre, geçtiğimiz yıl hangi ülkelerden en fazla Schengen vizesi başvurusu yapıldığı netleşti.

Yayımlanan resmi başvuru istatistikleri, dünya genelinde Avrupa’ya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, en çok Schengen vize başvurusu yapan ülkeler…

EN ÇOK BU ÜLKELER BAŞVURDU

Uluslararası vize gündemini yakından takip eden SchengenVisaInfo tarafından, geçtiğimiz yıla ait resmi rakamlar baz alınarak düzenlenen listede hangi ülkelerin Avrupa kapısını en çok zorladığı belli oldu.

1.Çin-1.779.255 başvuru

2.Türkiye- 1.173.917 başvuru

3.Hindistan-1.108.239 başvuru

4.Fas- 606.800 başvuru

5.Rusya-606.594 başvuru

6.Cezayir-544.634 başvuru

7.Suudi Arabistan- 505.455 başvuru

8.Birleşik Krallık- 470.569 başvuru

9.Tayland-265.243 başvuru

10.Birleşik Arap Emirlikleri- 260.229 başvuru