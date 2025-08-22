En temiz havaya sahip olan ülkeler listelendi! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

Küresel ölçekte yapılan 2025 yılı hava kalitesi ölçümleri, hangi ülkelerin ve şehirlerin en temiz havaya sahip olduğunu ortaya koydu.

Uzmanların dikkat çektiği nokta ise oldukça çarpıcı: temiz hava, yaşam süresini doğrudan uzatan bir faktör.

Araştırmalara göre yüksek hava kalitesi, sadece solunum yolları ve kalp-damar sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda ruhsal iyilik hali üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor.

Ancak artan sanayileşme, yoğun trafik, orman kayıpları ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle dünya genelinde hava kalitesi giderek bozuluyor.

Bu tablo içinde doğal yapısını ve temiz havasını korumayı başaran şehirler ise adeta “nefes alınacak cennetler” olarak öne çıkıyor.

BU ÜLKELERİN HAVASI TERTEMİZ

IQAir’ın 2024 Dünya Hava Kalitesi Raporu’na göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yıllık PM2.5 sınır değeri olan 5 µg/m³ kriterini karşılayan yalnızca yedi ülke bulunuyor. İşte bu ülkeler:

1- Avustralya

2- Yeni Zelanda

3- Bahamalar

4- Barbados

5- Estonya

6- Grenada

7- İzlanda

Türkiye, dünya genelinde 138 ülke arasında yapılan hava kalitesi sıralamasında 67. sırada yer alıyor. Ülkenin yıllık ortalama AQI⁺ değeri 62, PM2.5 seviyesi ise 15,26 µg/m³ olarak ölçülmüş durumda.

Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık sınır değeri olan 5 µg/m³’ün yaklaşık üç katı seviyesine karşılık geliyor ve Türkiye’de hava kirliliğinin ciddi bir çevre ve sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor.