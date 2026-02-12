Enes Batur havaalanında gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar birçok isim gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Bu kapsamda da yeni bir gelişme yaşandı...

ENES BATUR GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturmasında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, yurt dışından Türkiye’ye dönüş yaparken havaalanında jandarma tarafından gözaltına alındı.

ŞİMDİYE KADAR ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alınmıştı.

ENES BATUR, ARANAN İSİMLER ARASINDAYDI

Aralarında Enes Batur, Yaren Alaca gibi isimlerin de yer aldığı; yurt dışında bulunduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıslar ise şöyle sıralanmıştı;

- Enes Batur Sungurtekin



- Barış Murat Yağcı



- Ecenaz Üçer



- Kemal Can Parlak



- Çağrı Taner



- Turgut Ekim



- Barbaros Dikmen



- Yaren Alaca



- Nisa Bölükbaşı

Bu isimlerden Barış Murat Yağcı, Survivor'dan diskalifiye edilmiş, Türkiye'ye gelerek gözaltına alınmıştı.