Engeli gurbetçi sınırda rahatsızlandı: Bulgaristan'ın bürokratik engeli canına mal oldu

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki tampon bölgede yaşanan olay, tepkilere neden oldu.

Kapıkule ile Kapitan Andreevo sınır kapıları arasındaki tampon bölgede, Şemsettin Tan isimli vatandaş kalp krizi geçirdi.

TÜRK AMBULANSINA ONAY VERİLMEDİ

Türk ambulansı, tampon bölgeye girmesi ve hastaya müdahale edebilmesi için Bulgar makamlarından gerekli iznin alınması için yaklaşık 20 dakika bekletildi ve izin onaylanmadı.

Daha sonra olay yerine ulaşan Bulgaristan ambulansı, hastayı Svilengrad Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

GURBETÇİ VATANDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen gurbetçi Tan, hayatını kaybetti.

BÜYÜK TEPKİ

Bulgaristan'ın acil sağlık hizmetlerinde yaşanan bürokratik engellerin insanların hayatına mal olduğunu belirten gurbetçiler, yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.