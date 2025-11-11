Ensonhaber deprem bölgesinde: 15 günde evimi verdiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası devlet, vatandaşlarını yalnız bırakmadı.

Deprem bölgesinde çalışmalar hızla başladı ve daha güvenli konutlar inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahada çalışmaları yakından takip ettiği deprem bölgesi, yeniden ayağı kaldırıldı.

Vatandaşlara evlerinin teslimi sürerken Ensonhaber olarak, deprem bölgesine gittik ve yapılanları yerinde inceledik.

Konutların yükseldiği bölgede vatandaşlara da mikrofon uzatarak, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldık.

YouTube ve TikTok hesabımız üzerinden yayınladığımız röportajlarda vatandaşlar, bölgeye dair şu bilgileri verdi;

"15 GÜN İÇİNDE EVİMİ VERDİLER"

Elazığ'da mikron uzattığımız bir vatandaş, depremde eşini ve oğlunu kaybettiği ancak 15 gün içerisinde de kendisine yeni bir ev verildiğini söyledi.

Elazığ'da bir başka vatandaş ise "Gelsinler görsünler. İkinci bir Elazığ çıktı." dedi.

"ÇOK BÜYÜK İŞ YAPIYORLAR"

"Elazığ beş Elazığ oldu ne diyebilirim ki" diyen bir başka vatandaş ise sözlerini, "Yok şöyle olmuş yok böyle olmuş. Ya arkadaşım bir evin yıkılır, iki senede tamir edemezsin. Çok büyük bir iş yapıyorlar. Buna başarılar diliyorum." diyerek bitirdi.

"BEN DEVLETİMDEN MEMNUNUM"

Yine Elazığ'da yaşayan ve konutların teslim edildiğini söyleyen vatandaşlardan birisi, "Evler yapıldı, çalışma var. Başkası olsa biz bu evlerde de oturamazdık kardeşim. Ben Güney Çevre Yolu'nda oturuyorum. Orada 657 konut yapılmış. Hepsinin kurası çekildi. Teslim edilecek. Biz devletimizden ben şahsen memnunum kardeş." dedi.

"HERKES EVLERİNİ ALDI"

Depremlerden en fazla etkilenen yerlerden birisi ise Hatay olmuştu.

Hatay'da mikrofon uzattığımız bir vatandaş ise "Ben Hataylıyım. En büyük yıkım orada oldu zaten ama herkes evlerini aldı." dedi.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Şanlıurfa'da konuştuğumuz bir başka vatandaş ise "Ben inşaatçı olduğum için biliyorum, öyle ezbere konuşuyorlar. Gittim ben gözlerime inanamadım. Muazzam bir olay." dedi.

