Ömer Çelik'ten Zeynep Güneş açıklaması: Nefret söylemini lanetliyoruz

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e ilişkin skandal bir paylaşımda bulundu.

Güneş'in kılık kıyafetine yönelik, ağır ithamlarda bulunan Korkmaz gözaltına alınırken, tepkiler de ardı ardına geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu paylaşıma tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu nefret dilini lanetlediklerine dikkat çekerek, hukuki zeminde de hesap soracaklarının altını çizdi.

"AKGÜN'E EN İÇTEN SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.

"NEFRET SÖYLEMİNİ LANETLİYORUZ"

Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İyi Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan iyi yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın aşağılayıcı üslubu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz'ın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.