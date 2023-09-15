Ensonhaber muhabiri Furkan Vural, selin vurduğu Libya'dan son durumu aktardı Libya'da birçok kenti vuran ve 11 binden fazla can kaybına neden olan Daniel Kasırgası'nın ardından Türkiye yardım seferberliği başlattı. Ensonhaber muhabiri Furkan Vural da afet bölgesinden son bilgileri paylaştı.

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10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.



11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği afet sonrası Türkiye, tarihi bağları ve uzun süreli derin ilişkileri olan Libya'ya yardım hemen harekete geçti.

Hem arama kurtarma hem de insani yardımlar, deniz ve hava yoluyla Libya'ya gönderildi.

Ensonhaber muhabiri Furkan Vural afet bölgesinde: "Can kaybı 20 bini geçebilir"

Felaketin yaşandığı Libya'da bulunan Ensonhaber muhabiri Furkan Vural, bölgedeki son durum ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi:

Şu anda canlı yayın yapabilmek için Bingazi'de geçiş izinlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Bana gelen ilk bilgilere göre; resmi olarak can kaybı 11 bin 500, kayıp sayısı da yaklaşık 7 bin civarında. Ancak yerel güçlerin açıklamalarına göre ölü sayısının 20 bini geçeceği söyleniyor. Kentin yaklaşık yüzde 40'ının yerle bir olduğu belirtildi. Bu kadar fazla ölünün olduüu kentte salgın tehlikesinden bahsediliyor ve bölgenin boşaltılması düşünülüyor.

"AFAD ve İHH'nın yoğun bir çabası var"

Alt ve üst yapı tamamen çökmüş durumda. Bu yüzden arama ve kurtarma çalışma kurtarma çalışmaları çok yavaş işliyor. Bölgede birçok yardım kuruluşu burada. Akşam karanlığı nedeniyle çalışmalar yavaşlıyor. Yardım kuruluşları, insanların barınma ihtiyacı ve temel ihtiyaçları için çalışmalar sürdürüyor. Yolların durumundan dolayı yardımların ulaştırılmasında güçlükler var. Buna rağmen afetzedelere yardımlar sürüyor. AFAD ve İHH'nın da bu konuda yoğun bir çabası var.

İHH da yardım için bölgede

AFAD koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi. AFAD Başkanı Okay Memiş, gemilerin hareketinden önce yaptığı açıklamada,

Dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemimizle 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesiyle beraber yola çıkıyoruz.

ifadelerine yer verdi.

Memiş üçüncü geminin de yola çıkacağını söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da Libya’ya AFAD koordinesinde yola çıkan gemilere 15 arama kurtarma görevlisi ile 5 konteynerlik yardım malzemesi ile katkı sağladığını açıkladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF ise bölgeye intikal eden ekiplerin yardım dağıtımına başladığı ifade edildi.