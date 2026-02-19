Ensonhaber sordu: Ramazan size ne hissettiriyor

Müslüman alemi için sabrın ve bereketin sembolü... Ramazan-ı Şerif büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı.

Ensonhaber YouTube ekibi ise, Ramazan'ın gelişi ile birlikte sokağın nabzını tuttu..

'Ramazan size ne hissettiriyor?' yönünde mikrofon uzatılan vatandaşlardan gelen cevaplar ise birbirinden ilginç oldu.

"HRİSTİYANIM FAKAT HUZURLU HİSSETTİREN BİR DÖNEM"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş, Hristiyan olduğunu fakat Ramazan aylarında huşu hissettiğini söyleyerek, "Gerçekten insana huzur veren bir dönem, yeter ki farklı yerlere çekilmesin bu. İnanç olarak düşünülsün farklı ideolojilere yorumlanmasın." dedi.

"ESKİ RAMAZANLAR KALMADI"

Hiçbir şey hissettirmediğini ve inanmadığını söyleyenlerin yanı sıra, Ramazan'ın aile ile birliktelik, mutluluk, samimiyet, hissettirdiğini söyleyenler de oldu.

Eski Ramazanlar'ın kalmadığından dert yana bir vatandaş ise, "Biz küçükken toplanırdık, ailelerle toplanırdık. Artık o normlar kalmadı. Kuşak değişti, devir değişti." ifadelerini kullandı.

