Meral Akşener: Siyasete dönmeyeceğim

İyi Parti'nin kurucusu Meral Akşener, 2023 seçimlerinden sonra siyasetten elini ayağını çekti.

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmış ve Akşener, yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Akşener, şu sıralar Ankara'daki evinde zamanının çoğu ailesiyle geçiriyor.

SON HALİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞILDI

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve bazı etkinliklerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmiş, uzun süre konuşulmuştu.

Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

MERAK EDİLEN SORUYA YANIT VERDİ

Akşener, kısa bir röportaj da verdi ve siyaset defterini tamamen kapattığını söyledi.

GAZETECİ AYTUNÇ ERKİN ZİYARET ETTİ

Gazeteci Aytunç Erkin, Meral Akşener'i ziyaret etti ve bir kare paylaştı.

Fotoğrafta, Akşener'in sarı saçlı imajından tamamen uzaklaştığı görüldü.

Saçlarını boyamayı bırakan Akşener'in, ev hali ilgi çekti.

AKŞENER'LE RÖPORTAJ: SİYASETE DÖNECEK Mİ

Meral Akşener ile Ankara’daki evinde görüşen Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, röportajın detaylarını da paylaştı.

Erkin, Akşener’e “Siyasete dönecek misiniz?” sorusunu yönelttiğini belirterek, Akşener’in bu soruya kesin bir dille “hayır” yanıtı verdiğini aktardı.

Akşener’in, “Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.