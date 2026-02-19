Okullarda 'Ramazan etkinlikleri' tartışması alevlendi: Öğrenciler ilahilerle cami yolunda

11 ayın sultanı Ramazan, ilk sahurun karşılanmasıyla başladı.

Yetişkinler, anne-babalar nefislerini terbiye ederken; çocukları ise görerek, dinleyerek, Ramazan'ın anlamını ve manevi değerini öğrenecek.

81 İLDEKİ OKULLARA MEB'DEN YAZI GİTTİ

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) kolları sıvadı.

Bakanlık 81 ildeki okullara 'Ramazan Ayı Etkinlikleri' yazısı göndererek, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde etkinlikler düzenledi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE MANEVİ DUYGULAR KUVVETLENDİRİLECEK

Çeşitli etkinliklerle dolu programa öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde cami ziyaretleri yapacak, ortaokul ve liselerde iftar söyleşileri düzenlenecek, ailelerden ramazan hazırlığı fotoğrafları sergilenecek.

Etkinlikler Ramazan'dan önce programlanmış ve duyurusu yapılmıştı.

LAİK KESİM 'RAMAZAN ETKİNLERİ'Nİ HOŞ KARŞILAMADI

Ancak bazı 'laik' kesimler, MEB'in okullara gönderdiği yazıya tepki gösterdi.

'Laiklik' savunucuları ve muhalefet kesimleri, bu yazı sonrası Ramazan daha başlamadan yapılacak kültürel ve dini etkinliklere karşı çıktı.

İLAHİ SÖYLEYEREK CAMİ ZİYARETİNE GİTTİLER

Bu tartışmaların ortasında, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu.

Bir okulun öğrencileri, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen cami ziyaretine otobüsle giderken ilahi söyleyerek yolculuk yaptı.

Görüntülerde otobüste oturan çocukların coşkuyla hep bir ağızdan ilahi söyledikleri anlar yer aldı.