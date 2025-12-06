Ensonhaber yayınladı: Yalan Çağı - Dezenformasyon Belgeseli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda bulunduğumuz çağın ağın en önemli sorunları arasında dezenformasyon geliyor.

ÇAĞIMIZIN VEBASI: DEZENFORMASYON

Yalan yanlış bilgiler, gerçekleşme bağdaşmayan görüntüler, yapay zeka kullanılarak üretilen sanal görseller kitleleri hedef almaya devam ediyor.

Ekiplerimiz, bu konuya eğilerek Ensonhaber YouTube kanalında Yalan Çağı - Dezenformasyon Belgeseli'ni hazırladı.

Yalan Çağı - Dezenformasyon Belgeseli, dijital çağda toplumları etkileyen en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon olgusunu derinlemesine incelemeyi amaçladı.

BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİNİN ÖNEMİ ANLATILDI

Belgesel sosyal medya, dijital platformlar ve uluslararası manipülasyon ağları üzerinden yayılan yanlış bilgilerin, Türkiye’de toplumsal düzen, kamu güvenliği ve bireysel bilinç üzerindeki etkilerini takipçilerini sundu.

Belgeselde, devletin ve sivil toplumun bu tehdide karşı verdiği mücadele yansıtılarak, izleyiciye bilinçli medya tüketimi konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflendi.

Alanında uzman isimlerle hazırlanan belgesel, dezenformasyon alanında geçmişe ve geleceğe yönelik önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

