İlber Ortaylı: Eskiden imam hatipliler ciddiydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN TÜRK'te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programında, gündemki bazı sorunlara dair önemli değerlendirmeler yaptı.

Son yıllarda hem Türkiye hem de dünyadaki okulların kalitesinden de bahseden Ortaylı, "Dershaneler tamamen kapanmalı. Burası ciddi bir memleket, oradaki eğitimle olmaz." dedi.

O sırada da Hakan Çelik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine selam gönderdiğini söyledi.

"YUSUF TEKİN ÖĞRENCİMDİ"

Hakan Çelik, "Yusuf Tekin size selamını iletmek istiyorum. Sizin öğrenciniz Mülkiye'den Ankara'dan" dedi. Bunun üzerine, "Sağ olsun. Evet öğrencimdi." diyen Ortaylı, devam etti:

"ŞİMDİKİ İMAM HATİPLİLER BİR ŞEY BİLMİYOR"

"O sınıftaki imam hatipliler daha çok şey biliyorlardı. İmam hatipliler o zaman öyleydi. Şimdikiler değil, kusura bakmasınlar. Eğitim yok, eğitim iyi değil.

"O DÖNEM CİDDİYDİLER"

O dönem daha iyiydi. Ciddiydiler o zaman. Kendi sahası içinde ciddiydiler. Okula geliyor, sus denilince öğretirsen bir şeyi susmayı biliyorlardı. O sınıftan. O sınıf iyiydi."