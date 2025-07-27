Enver Aysever: Hayvanlara yaptıklarının cezasını çekiyor bu ülke

Ateş hattında kritik anlar...

Birbiri ardına kül olan ormanlar, şehit verdiğimiz canlar günlerdir yüreğimizi dağlıyor.

CANI PAHASINA MÜCADELE

Yeşil vatan kahramanları, canları pahasına yangınla mücadele ediyor.

Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgârlar, mücadeleyi zorlaştırıyor.

YANGINLAR SÜRÜYOR

Son günlerde çıkan orman yangınlarından 9’u dün kontrol altına alındı.

2 bölgedeki yangın 4’üncü gününe girdi. Dün 8 noktada daha yangın çıktı.

ANLAM VERİLMEYEN PAYLAŞIMLAR

Ekipler orman yangınlarını yoğun bir gayretle sürdürürken provakatif paylaşımlarda peş peşe geliyor.

AYSEVER'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Uzun yıllar ana akım medyada sunculuk yapan Enver Aysever'den ilginç bir çıkış geldi.

HAYVANLARA BAĞLADI

Aysever, orman yangınlarının ya da diğer her türlü afetin kaynağının hayvanlar olduğunu söyledi.

"HAYVANLARA YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKİYOR BU ÜLKE"

Aysever, "Hayvanlara yaptıklarının cezasını çekiyor bu ülke" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Aysever'in ilginç çıkışına vatandaşlar anlam veremezken, gazetecinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.