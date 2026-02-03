Özlem Vural Gürzel'den CHP'li meclis üyesine tokat gibi cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

1 yılı aşkın süredir devam eden bu süreçte en çarpıcı ayrıntılardan biri de Beykoz Belediyesi'nde yaşandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Nisan 2025'te, dönemin Başkan Yardımcısı Fidan Gül de tutuklandı.

CHP SORUŞTURMALARINDA BEYKOZ SKANDALI

Gül'ü gözaltına almaya giden polislere kapıyı ise gecenin geç saatleri olmasına rağmen bir diğer Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması, bir skandalı daha ortaya çıkardı.

İkili arasında yasak aşk iddiaları adeta ispatlanmış olurken Beykoz'da daha büyük bir değişim yaşandı.

Köseler'in yerine CHP'den başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, "Asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." diyerek AK Parti'ye geçti.

Bu hamle ile CHP'lilerin hedefi haline gelen Gürzel'in meclis toplantıları olaylı geçmeye başladı.

"PARTİ DEĞİŞİRKEN HELALLİK ALDIN MI"

Sürekli sataşmalarla hedef alınan Gürzel'i son olarak Miniç, hedef aldı.

"Parti değiştirirken helallik aldınız mı, utanmıyor musun?" ifadeleri ile Gürzel'e yüklenen Miniç, söylediğine pişman oldu.

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Miniç'in Fidan Gül'ün evinin kapısını polise açtığı anları hatırlatan Gürzel, "Helallik alınması gerekiyorsa siz de eşinizden helallik aldınız mı? Biz hepimiz sizin rezilliğinizi gördük.

Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım, ben kimsenin evinde basılmadım." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından gerginlik çıkınca oturuma ara verildi.

CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Tutuklanan eski Başkan Yardımcıları Fidan Gül ve Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde evlendi.

KAPIYI MİNİÇ AÇMIŞTI

Fidan Gül'ün evine gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için gelen polislere kapıyı Bilgehan Murat Miniç açmış; Gül'ün gözaltına alınmasının ardından evde arama ve el koyma işlemi yapan polisler, buldukları 1 milyon liraya el koymuştu.

Gül, emniyetteki ifadesinde paraların 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 euroluk kısmının Bilgehan Murat Miniç'e ait olduğunu söylemişti.