Özgür Özel'e deprem bölgesinde şikayetlerde bulunan kadının anlattıkları yalan çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine gitti.

Özel, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında deprem bölgesine yönelik ziyaretlerine Osmaniye’den başladı.

Özel, yaptığı resmi ziyaretlerin akabinde de bazı vatandaşlarla görüştü.

"TOKİ BİZE EV YAPSIN"

O sırada bebeğiyle konteyner kentte kalan bir kadın, Özgür Özel'e bazı şikayetlerde bulundu.

Özel'e "6 aylık ama elektriğimiz yok, kestiler. Ben kaynanamın yanına gittim. Mesaj atmadan, duyuru yapmadan elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Eşim kaldığı halde. Gittim AFAD'a, çıkacaksınız buradan dedi. Bir şey yapamayız dediler. Kiracıyım.

Depremden önceki hayatınıza dönün diyorlar. Eşimin geliri yok. Çalışmıyor. Eşim lastikçi. Başkasının yanında gündelik çalışıyordu.

Şimdi iş bulamıyor. Ev yok. Evler yok. Buz gibi. Duyuru da yapmadılar. Ev istiyoruz biz. TOKİ bizi ev sahibi etsin. Evimiz olsun" diyen kadınla ilgili ise gerçekler bambaşka çıktı.

EŞİ SİGORTALI İŞTE ÇALIŞIYOR, ÜZERİNE ARAÇ KAYITLI

Özel’e “Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, TOKİ bize ev yapsın” diyen kadının, eşinin sigortalı bir işte çalıştığı ve üstlerine kayıtlı 3 araç olduğu ortaya çıktı.

İHTİYAÇ SAHİBİ DEĞİLLER

Konteynerde sürekli kalmadıkları ve SOYBİS araştırmasına göre ihtiyaç sahibi de olmadıkları belirlendi.

"SÖYLEDİKLERİM KESİLMİŞ"

Söylediklerinin kesilerek siyasette kullanılmasına tepki gösteren Emine Kılıç, "Dün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum. 3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim.

Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ’yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ’nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu.