Erciyes'e sömestir bereketi: 1,4 milyon turist ziyaret etti

Sömestir tatilinin son gününde Erciyes; yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar kendini Erciyes Kayak Merkezi'nin pistlerine attı.

"DOLU DOLU BİR SÖMESTIR GEÇİRDİK"

Pistler; yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, çocuklar da kar üzerinde doyasıya eğlendi.

Sömestir tatili boyunca 1 milyon 400 bin kişiyi ağırladıklarını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Dolu dolu bir sömestır geçirdik." dedi.

"1,4 MİLYON MİSAFİR SAYISINA ULAŞTIK"

Akşehirli oğlu sözlerine şöyle devam etti:

18 Aralık'ta sezonu açmıştık. Güzel kar yağışı ile birlikte yılbaşı oldu, arkasından hemen sömestirin öncesinde yağan karla birlikte çok daha keyifli hale geldi Erciyes. Sömestirde Erciyes de doldu taştı desek yeridir.



Sömestirin başında 'Şimdi tam Erciyes zamanı' sloganıyla başlamıştık. Gerçekten bunun da hakkını verdi. Hedeflediğimiz rakama ulaştık son gün itibariyle.



Şu anda 1,4 milyon misafir sayısına sömestir içerisinde ulaşmış olduk.



Zaten sömestire gelene kadar da 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Dolayısıyla hedefimiz olan sezon sonundaki 3 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI"

Tatil boyunca otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, tatil sonrasında da rezervasyon almaya devam edildiğini aktaran Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

Erciyes özellikle son zamanlarda çok dolu hale geldi.



İmkanı olanlar sömestirin bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına da rezervasyon yaptırarak buradaki tatil dönemini bir aya çıkarabiliyorlar.



Hemen sömestirin arkasından da yoğunluğumuz devam edecek.



Hem şehir otellerimiz hem Erciyes'teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi.

"SÖMESTR SONRASINDA DA DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR"