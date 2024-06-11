Erdal Beşikçioğlu'ndan böcek temizliği paylaşımı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede böcek temizliği için yapılan çalışmaları paylaştı.

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ensonhaber.com

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşikçioğlu, ilçeyi böceklerden korumak için yapılan ilaçlama işleminin videosunu paylaştı.

"Etimesgutlu komşularımızın sağlığını koruyoruz"

Beşikçioğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Siz Etimesgutlu komşularımızın sağlığını koruyor, yaşam kalitelerinizi artırmak adına canla başla çalışıyoruz.

Sosyal medyanın diline düştü

Beşikçioğlu'nun paylaşımına tepkiler de gecikmedi. Yapılan paylaşımda vatandaşlar, Beşikçioğlu'nu köpek konusunda da uyardı.

Paylaşımın altında esprili bir dille kullanıcılar, "Sinek katliamı" paylaşımı yaptı.