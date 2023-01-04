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    Erdem Baş, Türkiye ve ABD'de kazandığı parayı karşılaştırdı

    ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında kazandığı paranın 2 katını Amerika'da elde ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:02
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    Erdem Baş, Türkiye ve ABD'de kazandığı parayı karşılaştırdı

    "Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, Amerika'ya yerleşti.

    ABD'ye taşınan Baş, kararını sosyal medyadan "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı diyebiliriz" sözleriyle duyurmuştu.

    ABD'den yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi

    ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırması, satın aldığı aracı tanıtması ve iPhone videosuyla ses getiren Erdem Baş, son olarak bir paylaşım daha yaptı.

    Bu kez de Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı karşılaştıran Baş, Amerika'da eline geçen paraya dikkat çekti.

    ABD'ye yerleşen Erdem Baş, market fiyatlarını karşılaştırdı

    Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı kıyasladı

    Baş, paylaşımının sonuna ise 'Hadi gelsin linçler' notunu düşmeyi unutmadı.

    Erdem Baş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Kazandığım her kuruşu not almak gibi bir huyum var.. 2020-21 ve 22 nin ilk altı ayında kazandığım paranın iki katını Amerika’da 6 ayda kazanmışım.. Tl bazında da dolar bazında da malesef bu.. Yaşadığım konfor da cabası.. Hadi gelsin linçler.."

    Erdem Baş, Türkiye ve ABD de kazandığı parayı karşılaştırdı #1

    Erdem Baş’ın iPhone paylaşımı

    Erdem Baş, Türkiye ve ABD de kazandığı parayı karşılaştırdı #2

    Erdem Baş, satın aldığı aracı tanıttı

    Erdem Baş, Türkiye ve ABD de kazandığı parayı karşılaştırdı #3


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