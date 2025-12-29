Ömer Çelik: Terör insanlığın düşmanıdır

Türkiye, Yalova'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Terörle mücadele kapsamında kentte DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu sabah saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda polis ekiplerine ateş açıldı.

3 POLİS ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada, 3 polis şehit düştü...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya hain saldırıda, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Terör insan düşmanlığıdır" diyen Ömer Çelik, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun.



Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.