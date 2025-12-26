Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması...

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.

ERDEN TİMUR GÖZALTINDA

Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan yeni dalgada, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erden Timur dahil 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen 29 kişi tam liste:

Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

Doğukan Çınar – Futbolcu

Ergün Nazlı – Futbolcu

Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

Furkan Demir – Futbolcu

Gökhan Payal – Futbolcu

Hamit Bayraktar – Futbolcu

Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

İbrahim Yılmaz – Futbolcu

İlke Tankul – Futbolcu

İsmail Karakaş – Futbolcu

Mert Aktaş – Futbolcu

Tufan Kelleci – Futbolcu

Erden Timur – İş Adamı

Figen Özkaya – Emekli

Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

Enes Bartan – Tutuklu

Hakan Çakır – Memur

Serhat Ölmez – Büro İşçisi

Umut Esel – Şirket Ortağı

Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Ensar Bilir

Oktay Aydin

Yücel Gürol

Abdulsamet Burak

Cengiz Demir

Erhan Çelenk

İsmail Kalburcu

Salih Malkoçoğlu

Samet Karabatak

Tolga Kalender

Uğur Kaan Yıldız

Gamze Neli Kaya

Zorbay Küçük