Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur gözaltına alındı

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında aralarında Erden Timur'un da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
- 24 şüpheli 11 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Soruşturmada tutuklama talebiyle sevk edilen bazı futbolcular ve yöneticiler de bulunuyor.
Futbolda bahis soruşturması...
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.
ERDEN TİMUR GÖZALTINDA
Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan yeni dalgada, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Erden Timur dahil 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltı kararı verilen 29 kişi tam liste:
Bahattin Berke Demircan – Futbolcu
Doğukan Çınar – Futbolcu
Ergün Nazlı – Futbolcu
Eyyüp Can Temiz – Futbolcu
Furkan Demir – Futbolcu
Gökhan Payal – Futbolcu
Hamit Bayraktar – Futbolcu
Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu
İbrahim Yılmaz – Futbolcu
İlke Tankul – Futbolcu
İsmail Karakaş – Futbolcu
Mert Aktaş – Futbolcu
Tufan Kelleci – Futbolcu
Erden Timur – İş Adamı
Figen Özkaya – Emekli
Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli
Burak Söyleyen – Restoran Müdürü
Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı
Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı Esat Bilayak
Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı
Enes Bartan – Tutuklu
Hakan Çakır – Memur
Serhat Ölmez – Büro İşçisi
Umut Esel – Şirket Ortağı
Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü
Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı
AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydin
Yücel Gürol
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük