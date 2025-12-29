Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 şehit

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber geldi.

Emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarından biri de Yalova'da düzenlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde gece saat 03.00 sıralarında bir eve düzenlediği operasyon sırasında şüpheliler, polislere ateş açtı.

POLİSLERİMİZ YARALANDI

Çıkan çatışmada ilk bilgi olarak 7 polis memurunun yaralandığı duyuruldu.

7 polisin tedavisi sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair yeni detayları paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

3 ŞEHİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZE ATEŞ AÇILDI"

İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir.



Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır.



Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.



Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.



Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.



Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.



Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.



Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"