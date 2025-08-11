Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

Bu iki isim her zaman kalplerde yaşayacak ve unutulmayacak.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında anılıyor.

TRABZONSPOR SEVDASIYLA BİLİNİYORDU

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evlerinde büyüdü.

Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam etti.

Eren Bülbül, babası Hasan Bülbül'ün vefatının ardından okuldan geri kalan zamanlarında köyünde ve yaylalarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, çevresinde Trabzonspor sevdası ve tutkusuyla biliniyordu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHADETE ERDİ

Maçka kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehadete erdi.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırı sırasında, Eren Bülbül'ün üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete ulaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatmıştı.

İKİ ŞEHİDİN DE ADI YAŞATILIYOR

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül, sosyal medyadaki, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edindi.

Eren'in ismi, yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa da verildi. Gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünele verilen Eren Bülbül adı, birçok şehirde ve bazı ülkelerde farklı mekanlarda da yaşatılıyor.

Şehit Eren Bülbül'ün ismi o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, okulun adı Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye "Eren Bülbül Camisi" adı verildi.

Yine ilçe güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Hava Yollarının filosuna katılan ve Eren Bülbül anısına "Maçka" ismi verilen B787-9 (Dreamliner) tipi uçağın ilk seferi, 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a yapıldı.

Somali'de açılan "Eren Bülbül Yetimhanesi"nde adı yaşatılan şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri ise Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün adı verildi. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Haziran 2019'da sosyal medya hesabından, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca Ocak 2021'de, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen "Eren Operasyonları" başlatıldı.

Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a gelen, Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatan ve hain saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adı da Maçka ve Gümüşhane'de yaşatılıyor.

Ortahisar-Maçka kara yolundaki bir tünele "Şehit Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik Tüneli" adı verildi.

Şehit Gedik'in Gümüşhane'de görev yaptığı sırada çocuklarının eğitim gördüğü Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Gedik anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan ve 1 Ocak 2022'de vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgiyle izlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eylül 2024'te hizmete açılan ve içerisinde dinlenme alanı ile kütüphane bulunan Sarıgerme Şehit Eren Bülbül Meydanı'na Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Erzurum'da Eren Bülbül ve şehit polis memuru Şeyda Yılmaz anısına 30 Ekim-5 Kasım 2024 tarihleri arasında futsal turnuvası düzenlendi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.

Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.