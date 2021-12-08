Eren Kış-12 Operasyonu başladı

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 450 personel görev alıyor.

Yurt içindeki terör mensuplarını yok etmek için hayata geçirilen Eren Operasyonları devam ediyor.

12. OPERASYON TENDÜREK'TE

12. operasyon Tendürek'te start aldı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Bakanlık Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

450 PERSONEL KATILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.