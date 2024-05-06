Akraba sevmeyenler dikkat! Meğer hastaymışsınız... Akrabalarla bir araya gelme zamanı geldiğinde, bazı insanlar bu durumdan oldukça rahatsız olabilirler. İşte bu rahatsızlık durumunun psikolojideki adı: "Syngenesophobia."

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"Evlilik ne zaman", "Okul nasıl gidiyor", "Çocuk yapacak mısınız"...

Akrabalar ile birlikte olmak, bazıları için can sıkıcı olabilir.

Aile bireyleri ile özellikle bayram, doğum günü, kutlama gibi özel günlerde buluşmayı sevmeyenler, yalnız değil.

Peki, bu durumun bir rahatsızlık olabileceğini hiç düşündünüz mü...

Fobi sayılıyor

Akrabalarla aynı ortama girme korkusunun psikolojideki adı “Syngenesophobia.”

Syngenesophobia, akrabalarla bir araya gelme korkusuyla karakterizedir. Bu korku durumunda, panik atak geçiren biri bir dizi fiziksel ve duygusal belirtiyle karşılaşabilir.

Syngenesophobia'nın tedavisi, maruz kalma terapisi ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle mümkündür.