Yapımcı Erol Köse, İstanbul Maslak'ta 16. kattaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Köse'nin, evdeki yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği öğrenildi.
Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, hayatını kaybetti.
Olayın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Köse'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
OLAYDAN HEMEN ÖNCE YARDIMCISINI GÖNDERDİ
Ensonhaber'in olay yerinden edindiği bilgilere göre; Erol Köse, ölümünden önce evde çalışan yardımcısını “Sen evden çık, benim misafirim gelecek.” diyerek evden gönderdi.
Köse'nin yardımcısı evden çıktıktan 20 dakika sonra olay gerçekleşti.
"2 AYDIR EVDEN ÇIKMIYORDU"
Mahalle sakinleri ise Köse'nin 2 aya yakın süredir evden çıkmadığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine başlarken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Doktor kimliği ile de tanınan Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı resen soruşturma kapsamında, tahkikat ve otopsi işlemleriyle Köse'nin ölüm nedeni belirlenecek.