Ersan Şen: Teklif gelirse 'milli cephe'nin adayı olurum

Son bölümde Şen, İBB soruşturması kapsamında yazılması beklenen iddianameyi değerlendirdi.

"TUTUKLUNUN MAKUL SÜREDE MAHKEMEYE ÇIKMASI GEREKİR"

Baskıların iddianamede hatalara neden olabileceğine dikkat çeken Şen şunları söyledi:

"Şüpheli sayısı 250 kişiden bahsediliyor. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklunun makul sürede mahkemesine çıkması lazım. Soruşturmada gizlilik kararı var kimse dosyayı da göremiyor. Bir an önce insanlar iddianamenin yazılmasını bekliyor. Bir taraftan da titiz davranılması gerekir. Bazı şeyleri aceleye getirirseniz hata yaparsınız.

"EN HIZLI ŞEKİLDE HAREKET EDİLMELİ"

Şunu bilmiyoruz. İstanbul odaklı soruşturma 1 iddianame mi çıkaracak yoksa 1’den fazla mı iddianame çıkaracak? Ne olursa olsun mümkün olan en hızlı şekilde hareket edilmesi gerekir.

Bunu 1 veya birkaç savcı yazıyorsa öyle bir yol izlenmeli ki 1 veya birkaç savcı da denetlemeli. Bunun bu kadar uzun tutukluluktan sonra bir kamu davasına dönüşmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

"BASKILAR HATAYA NEDEN OLMAMALI"

Muhtemelen eylül ayında bir baskı gelecek. Siyasi polemiklere de malzeme haline geliyor. Özgür Özel sürekli gündeme getiriyor. Baskı artıyor ama bu baskı gayrı ciddi bir iddianameyi meydana getirmemeli."

"GENEL AF ÇIKAR MI?"

Terörsüz Türkiye gündemi kapsamında hayata geçirilmesi beklenen 'genel af' iddialarını da değerlendiren Şen "Af tamamen TBMM’nin takdir ve değerlendirmesindedir. Ben bunu kabul ediyorum-etmiyorum bu tartışmaya girmem. Anayasa bunu mümkün kılıyor. İster açık af yap ister örtülü af yap.

Yapıyorsun… Bu ülke aflar ülkesi. Esas olan tabii ki kurallara uyulması, uymayanların da cezalarını çekmesi.

"KOVİD NEDENİYLE YAŞANAN EŞİTSİZLİK TELAFİ EDİLMELİ"

Toplumlar ara ara beyaz sayfalar açarlar. Biz bu beyaz sayfayı Cumhuriyetin 100. yılında açamadık. O dönemde bekleniyordu kapsayıcı bir 50. yıl affı gibi. Ara ara da çıktı bu ülkede. En son çok bilineni 'Rahşan Affı'dır 1999-2000'li yıllarda çıkan. Onun iyi ve kötü sonuçları hep tartışılır.

Ama Kovid nedeniyle bir eşitsizlik var ki bence bunun bir an evvel yapılması lazım.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEMEZLİK VAR"

Toplum ile komisyon çalışmaları arasında bir kopukluk var. Neden? Bir belirsizlik, öngörülemezlik var. 4 veya 5 sene sonranın ne olacağını öngörmek mümkün değil. Biz diyoruz ki sorunlarımız ortak; ekonomi, adalet... Bunları konuşup çözelim. Bunları toplum takip etmiyor.

"TERÖR MENSUPLARINA AF GETİRİP BAŞKALARINI GÜNDEM DIŞI TUTAMAZSINIZ"

Günün sonunda Kovid affı olarak bildiğimiz düzenlemenin çıkacağını, onun ötesinde infaz kanunu üzerinden bazı değişiklikler yapmak suretiyle örtülü af dediğimiz yöntem geliştirilebilir mi?

Yapılırsa da adalet, eşitlik ve hakkaniyetten taviz verilmemelidir. Silah bıraktı diyerek terör mensuplarına af getirip başkalarını gündem dışı tutarsanız bu hem vicdani hem de eşit olmaz. bence anayasaya da aykırı olur." ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELİRSE ADAY OLURUM"

Ersan Şen, kendisinin siyasete girip girmeyeceği yönündeki sorulara da cevap verdi. Şen şu ifadeleri kullandı:

Özel olarak siyasete katılma isteğim canlı hale gelmedi. Düşünce seviyesinde kaldı. Geçmişte birkaç görüşme de yaptık. Ama nedense mesleğimi bırakamadım. Şu anda öyle bir isteğim de yok. Benim hep hayalimdir Milli Cephe... Bu cephenin cumhurbaşkanı olmayı teklif gelirse seve seve şerefle kabul ederim. Şu anda bu partilerin oy oranı bence net yüzde 25.

Şen, gündemdeki "18 yaş altı suça yeni düzenleme", "Kürtçe üniversite tartışması", "Donald Trump ne yapmak istiyor", "Türkiye'de memur sayısı" gibi konuları da değerlendirdi.

