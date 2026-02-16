Ersan Şen: Ülkede seçim 2027 yılının Ekim veya Kasım aylarından birisinde olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028'in Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları sürerken Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçim tarihinin daha erkene çekilebileceği yönünde iddialar yer alıyor.

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan programa konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ HALİNİN DIŞINDA 2 KURUM ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜREBİLİR"

Şen, savaş hali dışında sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'nin ülkeyi seçime götürebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir karar almayacağını, çünkü seçime götürür ise aday olamayacağını ifade eden Şen, olası erken seçim tarihini de söyledi.

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

İddialı olmak istemediğini ama durumu ilk kez dile getirenlerden biri olduğunu belirten Şen, "Ülkede seçim 2027 yılının Ekim veya Kasım aylarından birisinde olacak pazar günü, kesin, net." dedi.

"BASKIN SEÇİM OLMAZ"

Baskın seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

Baskın seçim olmaz; baskın seçimden anladığımız 2026 yılı. Çünkü bütçe müsait değil. İktidar seçime gitmez, gidemez. Bu emeklilerle, asgari ücretlilerle nasıl gideceksin? 2026 yılı enflasyonu kontrole alma yılı.



Baskın seçim bu şartlarda olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başkası aday olmaz AK Parti'den.

"ADAYLIK KONUŞMALARI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN"

Adaylık iddialarına da değinen Ceza Hukukçusu, "Bir başkasının aday olarak konuşulması sadece gündemi değiştirmek. Partinin genel başkanında yeni bir değişiklik olur mu?

Onu bilemem o bugünün konusu değil. Ama AK Parti'den aday Sayın Cumhurbaşkanı." ifadelerini kullandı.