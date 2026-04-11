Ersin Eroğlu’nun TSK'ye ve teğmenlere olan merakının altından FETÖ çıktı

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma nihayet çözüldü.

Eroğlu’nun kardeşi Yasin Eroğlu’nun Hava Kuvvetleri’nde görev yaparken ihraç edildiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Dosyaya yansıyan ifadeler ve geçmiş kayıtlar dikkat çekici detayları gün yüzüne çıkardı.

ERSİN EROĞLU’NUN FETÖ BAĞLARI ORTAYA ÇIKTI

Toplumda ayrışmaya neden oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıprattıkları gerekçesiyle ihraç edilen teğmenlere yönelik yaptığı haberlerle öne çıkan Ersin Eroğlu’nun, “teğmen”ler konusuna neden bu kadar ilgi gösterdiği merak konusu olurken dikkat çeken bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Ersin Eroğlu’nun kardeşi Yasin Eroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Hava Mühendis “Teğmen” olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş bir FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu öğrenildi. Bu gelişme Ersin Eroğlu’nun yaptığı yayınların arka planına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN TEĞMEN KARDEŞ

Habere göre Yasin Eroğlu’nun Antalya’da FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olduğu, daha sonra Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Bu süreç, söz konusu ismin yalnızca ihraç edilen bir asker değil, aynı zamanda terör soruşturması kapsamında tutuklanan bir isim olduğunu ortaya koydu.

FETÖ Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dosyalarına yansıyan ifadelerde de Ersin Eroğlu’nun kardeşi Yasin Eroğlu’nun adının birden fazla kez geçtiği öğrenildi. 2020 yılında FETÖ kapsamında gözaltına alınan iki farklı şüphelinin ifadelerinde, Eroğlu’nu teşhis ettikleri, üniversite yıllarından ve cemaat evlerinden kendisini tanıdıklarını beyan ettikleri, ayrıca “cemaat evlerinde abilik yaptığı” yönünde ifadeler kullandıkları belirtildi.

2025 yılında yine FETÖ Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan başka bir ifadede ise Yasin Eroğlu’nun, asker olarak görev yaptığı dönemde de cemaat bağlantısını sürdürdüğüne yönelik anlatımlar yer aldı. Bu beyanlar, soruşturma dosyasındaki en kritik unsurlar arasında değerlendirildi.

ERSİN EROĞLU'NUN SİCİLİ KABARIK

Ersin Eroğlu’nun özellikle Millî Savunma Bakanlığı’nın terör örgütlerinden arındırma sürecinde ve TSK’nın yurt dışında yoğun operasyonlar yürüttüğü dönemde yaptığı yayınlar dikkat çekmişti. Ortaya çıkan aile bağı, söz konusu yayınların motivasyonuna ilişkin soru işaretlerini artırırken, kamuoyunda “kişisel hesaplaşma mı?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan Ersin Eroğlu’nun geçmişte çeşitli eylemlere katıldığı ve bu kapsamda adli işlemlere konu olduğu da öne sürüldü. Bu kapsamda Ersin EROĞLU’nun 2012 – 2024 yılları arasında TGB’nin (Tüm Türkiye Gençlik Birliği Ankara, İzmir ve Muğla’da düzenlediği eylemlere katıldığı belirtiliyor.

2012 yılında “görevli memura mukavemet”, 2013 yılında ise “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “mala zarar verme” suçlamalarıyla hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı belirtilen Eroğlu’nun, farklı illerde düzenlenen protestolara akrif katılımı, kendisinin bir gazeteci değil eylemci/aktivist olarak ideolojik/örgütsel faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları pekiştirdi.

GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

Ortaya çıkan bu çarpıcı bağlantılar, Ersin Eroğlu’nun teğmenler üzerinden TSK’yı yıpratmaya yönelik sürdürdüğü yayınlara dair tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

Kamuoyunda merak edilen soru ise şu: Bu yayınlar gazetecilik faaliyeti mi, yoksa terör örgütleri ve illegal yapılanmalarla bağlantılı ve aynı zaman kişisel bir hesaplaşmanın yansıması mı?