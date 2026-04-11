Devlet Bahçeli, ameliyat olan İbrahim Tatlıses’i aradı

Türkücü İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu.

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, yoğun bakıma alındı.

Sevenlerini endişelendiren Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü ve ameliyat planlandığı bildirildi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçıya sürpriz bir telefon geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre; MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’da operasyon geçiren usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.