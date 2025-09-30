Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan gençlere 4 yeni müjde

Görev yaptığı süreçte bölge halkının gönlünde taht kurdu...

Yaşlısı genciyle vatandaşın derdine derman olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan isim.

O isim Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu..

GENÇLERE 4 YENİ MÜJDE

Göreve geldiği günden bu yana eğitime ve gençlere sunduğu projelerle takdir toplayan Vali Aydoğdu, gençlere 4 yeni müjdeyi açıkladı.

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydoğdu, "Siz okuyun, siz hayal edin diye biz her adımda sizinle beraberiz." mesajıyla öğrencilere seslendi.

DESTEK PAKETİNDE YER ALAN BAŞLIKLAR

AKADEMİK DESTEK BURSU

Hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen Akademik Destek Bursu kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 2026 lise ve üniversite öğrencisine burs imkânı sağlanacak.

Bursiyerlerin yüzde 70’ini kız öğrenciler oluşturacak. Başvurular 1-10 Ekim tarihleri arasında ROTA Erzincan uygulaması üzerinden yapılacak.

Başvurunun geçerli olabilmesi için form ve gerekli belgelerin, en geç 10 Ekim saat 17.00’ye kadar Erzincan Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na teslim edilmesi gerekiyor.

TERZİBABA SOFRASI İLE SICAK YEMEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen Terzibaba Sofrası Projesi, bu yıl da devam edecek.

Hafta içi her gün, 13 Şubat Şehir Stadyumu altında yer alan Terzibaba Sofrası’nda ve okullarda toplam 3 bin öğrenciye sıcak yemek ikram edilecek.

ULAŞIM DESTEĞİ

İki yıldır devam eden ulaşım desteği, bu eğitim döneminde de sürdürülecek.

Hayırseverlerin katkılarıyla üniversite öğrencileri; 14, 14A, 14B, 7 ve 8 numaralı hatları indirimli olarak kullanabilecek.

Öğrencilerin indirimden yararlanabilmesi için abonman kartlarını güncellemeleri gerekecek.

ÖĞRENCİ EVLERİNE GIDA DESTEĞİ

Öğrenci evlerinde kalan gençler için her yıl düzenli olarak sağlanan gıda kolisi desteği bu dönem de sürecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan gıda paketleri, Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı koordinasyonuyla öğrencilere ulaştırılacak.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Vali Aydoğdu, eğitim hayatı boyunca gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çünkü biz biliyoruz ki; sizler bu ülkenin yarını, umudu ve parlak geleceğisiniz. Bizler de her zaman yanınızda, yol arkadaşınız olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız." sözleriyle öğrencilere desteğini belirtti.