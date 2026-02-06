Murat Kurum: Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız sözünün onurunu taşıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat Depremleri Anma Programı kapsamında Osmaniye’de vatandaşlara hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasına depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Kurum, “Bir yandan deprem şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, diğer yandan onların emanetine sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün Osmaniye’de hüzünle umudu birlikte yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ENKAZLARI DEĞİL, YENİDEN KURULAN HAYATLARI KONUŞUYORUZ"

Depremin ardından geçen üç yılın ardından gelinen noktaya dikkat çeken Kurum, artık yıkımı değil yeniden inşayı konuştuklarını söyledi. Kurum, “Bugün yıkılan hastaneleri, hasarlı okulları değil; tamamlanan yuvaların mutluluğunu, küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz.” dedi.

455 BİN KONUT, MİLLETİN DİRENCİNİN SİMGESİ

Bugüne kadar tamamlanan konut sayısına da değinen Kurum, 455 bin yuvanın yalnızca birer yapı olmadığını vurguladı. Bu konutların, milletin dayanışmasını ve devletin kararlılığını temsil ettiğini belirten Kurum, “Bu yuvalar; kendi yarasını unutarak başka şehirlere yardıma koşan Osmaniyelilerin, Kahramanmaraş’ın elinden tutanların, Hatay’ın gözyaşını silenlerin vatan sevgisini taşıyor.” diye konuştu.

"BU DAYANIŞMA, TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"

Bakan Kurum, deprem sonrası gösterilen birlik ve beraberliğin tarih kitaplarında yer alacağını ifade ederek, “Bu kardeşlik ve dayanışma şanla, şerefle yazılacak. Sosyal devlet denildiğinde herkes Türkiye’ye, Anadolu’ya bakacak.” değerlendirmesinde bulundu:

"TARİH, TİYATROCULARI DEĞİL, TÜRKİYE YÜZYILI'NI YAZACAK"

Tarih kitapları bir yana afet, sonrası deprem bölgesine uğramayanları ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye yüzyılını koyacaklar.

3481 ŞANTİYEDE 200 BİN KİŞİYLE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Deprem bölgesindeki inşa sürecinin büyüklüğüne dikkat çeken Kurum, “Türkiye’nin gücü bugün 3 bin 481 şantiyede hissediliyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz depremzede vatandaşlarımız için alın teri döküyor.” dedi.

"VERDİĞİMİZ SÖZ, BİR İZZET MESELESİDİR"

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Kurum, şu ifadeleri kullandı: